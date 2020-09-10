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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4281428242834284>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:31

  ROLF написав:Сегодня посетил отделение с целью получения КК...(первый визит был в феврале,дали с 0 лимитом,отказался) сегодня просил 50.....налили...)))

То Вас можна привітати.
Можна отоварити весь кишмиш...ще й ліміт лишиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:38

  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:Сегодня посетил отделение с целью получения КК...(первый визит был в феврале,дали с 0 лимитом,отказался) сегодня просил 50.....налили...)))

То Вас можна привітати.
Можна отоварити весь кишмиш...ще й ліміт лишиться.

Сам удивлен....,правда прозвонили по всем предоставленным номерам...,может сработало наличие на ДК 300+
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Реально самая отзывчивая горячка
больше никто не звонит не предупреждает что депозит заканчивается...

А мне позвонили 8 сентября, предупредили, что валютный депозит 4,5К заканчивается.
Поинтересовались с надеждой, буду ли я забирать деньги. Но я их разочаровала, т.к. деньги забирать не буду, и сегодня переоформила в ИБ на год "Онлайн" под 3%.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:39

  lubopytnaya написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Реально самая отзывчивая горячка
больше никто не звонит не предупреждает что депозит заканчивается...

А мне позвонили 8 сентября, предупредили, что валютный депозит 4,5К заканчивается.
Поинтересовались с надеждой, буду ли я забирать деньги. Но я их разочаровала, т.к. деньги забирать не буду, и сегодня переоформила в ИБ на год "Онлайн" под 3%.
это вы тупанули...в конкорде 3% на текущем счету по доллару дают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:41

  vitaliian написав:это вы тупанули...в конкорде 3% на текущем счету по доллару дают.

Но в любой момент могут поменять ставку, что и сделают на днях - 2%
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:57

Мне очень не нравится что Форвард не может нормальный обмен валют сделать и надо бегать к ним, что бы открыть валютный депозит.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:17

Adast так и курсы плоховаты...
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:18

  omb написав:Adast так и курсы плоховаты...


А где лучше?
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:41

  ROLF написав:
  omb написав:Adast так и курсы плоховаты...


А где лучше?

У https://mustbe.ml/kurs/ (Р)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:51

  vitaliian написав:это вы тупанули...в конкорде 3% на текущем счету по доллару дают.

Текущий счет - это вообще не депозит.
Это тупо деньги на передержке без каких либо определенных правил.

Что касается Конкорда, то для размещения там депозита мне нужно было бы:
а) переться в Форвард
б) найти место на Саксаганского, где можно припарковаться
в) идти пешком в отделение Форварда, т.к. парковаться приходится метров за двести
г) отстоять очередь в кассу Форварда
д) получить в кассе $4500, среди которых могут быть не самые новые купюры
е) из Форварда идти двести метров к машине
ё) поехать по пробкам в Конкорд
ж) найти место для парковки на Ярославом Валу
з) от парковки пешком идти до отделения Конкорда
и) тем временем в Конкорде уже начался обеденный перерыв
к) подождать своей очереди в кассу
л) пешком идти к машине
м) потом 20 минут стоять в пробке, чтобы выехать на Крещатик и поехать по пробкам домой

Вместо всех этих пунктов я, тупо лежа на диване, открыла ИБ Форварда и в течение 3-х минут оформила новый депозит.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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