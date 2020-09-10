Додано: Чет 10 вер, 2020 20:51

vitaliian написав: это вы тупанули...в конкорде 3% на текущем счету по доллару дают. это вы тупанули...в конкорде 3% на текущем счету по доллару дают.

Текущий счет - это вообще не депозит.Это тупо деньги на передержке без каких либо определенных правил.Что касается Конкорда, то для размещения там депозита мне нужно было бы:а) переться в Форвардб) найти место на Саксаганского, где можно припарковатьсяв) идти пешком в отделение Форварда, т.к. парковаться приходится метров за двестиг) отстоять очередь в кассу Форвардад) получить в кассе $4500, среди которых могут быть не самые новые купюрые) из Форварда идти двести метров к машинеё) поехать по пробкам в Конкордж) найти место для парковки на Ярославом Валуз) от парковки пешком идти до отделения Конкордаи) тем временем в Конкорде уже начался обеденный перерывк) подождать своей очереди в кассул) пешком идти к машинем) потом 20 минут стоять в пробке, чтобы выехать на Крещатик и поехать по пробкам домойВместо всех этих пунктов я, тупо лежа на диване, открыла ИБ Форварда и в течение 3-х минут оформила новый депозит.