То Вас можна привітати.
Можна отоварити весь кишмиш...ще й ліміт лишиться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:31
То Вас можна привітати.
Можна отоварити весь кишмиш...ще й ліміт лишиться.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:38
Сам удивлен....,правда прозвонили по всем предоставленным номерам...,может сработало наличие на ДК 300+
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46
А мне позвонили 8 сентября, предупредили, что валютный депозит 4,5К заканчивается.
Поинтересовались с надеждой, буду ли я забирать деньги. Но я их разочаровала, т.к. деньги забирать не буду, и сегодня переоформила в ИБ на год "Онлайн" под 3%.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:39
это вы тупанули...в конкорде 3% на текущем счету по доллару дают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:41
Но в любой момент могут поменять ставку, что и сделают на днях - 2%
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:57
Мне очень не нравится что Форвард не может нормальный обмен валют сделать и надо бегать к ним, что бы открыть валютный депозит.
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:17
Adast так и курсы плоховаты...
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:41
У
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:51
Текущий счет - это вообще не депозит.
Это тупо деньги на передержке без каких либо определенных правил.
Что касается Конкорда, то для размещения там депозита мне нужно было бы:
а) переться в Форвард
б) найти место на Саксаганского, где можно припарковаться
в) идти пешком в отделение Форварда, т.к. парковаться приходится метров за двести
г) отстоять очередь в кассу Форварда
д) получить в кассе $4500, среди которых могут быть не самые новые купюры
е) из Форварда идти двести метров к машине
ё) поехать по пробкам в Конкорд
ж) найти место для парковки на Ярославом Валу
з) от парковки пешком идти до отделения Конкорда
и) тем временем в Конкорде уже начался обеденный перерыв
к) подождать своей очереди в кассу
л) пешком идти к машине
м) потом 20 минут стоять в пробке, чтобы выехать на Крещатик и поехать по пробкам домой
Вместо всех этих пунктов я, тупо лежа на диване, открыла ИБ Форварда и в течение 3-х минут оформила новый депозит.
Жадность и Отвага!
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