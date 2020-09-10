vitaliian написав:это вы тупанули...в конкорде 3% на текущем счету по доллару дают.
Текущий счет - это вообще не депозит. Это тупо деньги на передержке без каких либо определенных правил.
Что касается Конкорда, то для размещения там депозита мне нужно было бы: а) переться в Форвард б) найти место на Саксаганского, где можно припарковаться в) идти пешком в отделение Форварда, т.к. парковаться приходится метров за двести г) отстоять очередь в кассу Форварда д) получить в кассе $4500, среди которых могут быть не самые новые купюры е) из Форварда идти двести метров к машине ё) поехать по пробкам в Конкорд ж) найти место для парковки на Ярославом Валу з) от парковки пешком идти до отделения Конкорда и) тем временем в Конкорде уже начался обеденный перерыв к) подождать своей очереди в кассу л) пешком идти к машине м) потом 20 минут стоять в пробке, чтобы выехать на Крещатик и поехать по пробкам домой
Вместо всех этих пунктов я, тупо лежа на диване, открыла ИБ Форварда и в течение 3-х минут оформила новый депозит.
А ще ж треба заправити авто, а ще треба знайти паспорт, а ще треба згадати як ставити підпис, а ще треба знайти окуляри, щоб дійти 200 м, а ще.....
lubopytnaya написав:д) получить в кассе $4500, среди которых могут быть не самые новые купюры
здесь я с вами согласен, мне в 2015 в привате такой мусор насовали, еле пристроил, и выбора ж не было. Стараюсь с тех пор забирать гривной с последующей конвертацией, но в форварде гривна не вариант там курс рисуют с потолка.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat