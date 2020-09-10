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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4281428242834284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

lubopytnaya написав:
  vitaliian написав:это вы тупанули...в конкорде 3% на текущем счету по доллару дают.

Текущий счет - это вообще не депозит.
Это тупо деньги на передержке без каких либо определенных правил.

Что касается Конкорда, то для размещения там депозита мне нужно было бы:
а) переться в Форвард
б) найти место на Саксаганского, где можно припарковаться
в) идти пешком в отделение Форварда, т.к. парковаться приходится метров за двести
г) отстоять очередь в кассу Форварда
д) получить в кассе $4500, среди которых могут быть не самые новые купюры
е) из Форварда идти двести метров к машине
ё) поехать по пробкам в Конкорд
ж) найти место для парковки на Ярославом Валу
з) от парковки пешком идти до отделения Конкорда
и) тем временем в Конкорде уже начался обеденный перерыв
к) подождать своей очереди в кассу
л) пешком идти к машине
м) потом 20 минут стоять в пробке, чтобы выехать на Крещатик и поехать по пробкам домой

Вместо всех этих пунктов я, тупо лежа на диване, открыла ИБ Форварда и в течение 3-х минут оформила новый депозит.
А ще ж треба заправити авто, а ще треба знайти паспорт, а ще треба згадати як ставити підпис, а ще треба знайти окуляри, щоб дійти 200 м, а ще.....
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:д) получить в кассе $4500, среди которых могут быть не самые новые купюры
здесь я с вами согласен, мне в 2015 в привате такой мусор насовали, еле пристроил, и выбора ж не было. Стараюсь с тех пор забирать гривной с последующей конвертацией, но в форварде гривна не вариант там курс рисуют с потолка.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:21

  Rimlyanin1 написав:А ще ж треба заправити авто, а ще треба знайти паспорт, а ще треба згадати як ставити підпис, а ще треба знайти окуляри, щоб дійти 200 м, а ще.....

Да! :mrgreen:
Вот поэтому у меня и нет депозита в Конкорде :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:28

А я справился с этой непосильной задачей, есть депо и в Форварде и в Конкорде.

Да, ЯрВал - не самое удачное место для банка.
Саксаганского - нашевсьо
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:Вот поэтому у меня и нет депозита в Конкорде

В Конкорде по доллару 3,75% на год с пополнением (если открыть через интернет-банкинг).
Так что рекомендую.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:44

Оплата на сайте Эпицентра без подводных камней в плане мсс кода? Пройдет как "мебель и строительство"?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:06

випадково побачив в виписці Форварду - у всіх таке? :)

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:15

  greenozon написав:випадково побачив в виписці Форварду - у всіх таке? :)

http://prntscr.com/uf5dyw


ще з весни таке, 12% - це ж до 20%, правильно? :mrgreen:
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 06:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Оплата на сайте Эпицентра без подводных камней в плане мсс кода?
Пару раз делал оплату, все шло с кодом 5211.
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