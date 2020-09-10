ramaz написав: lubopytnaya написав:
Вот поэтому у меня и нет депозита в Конкорде
В Конкорде по доллару 3,75% на год с пополнением (если открыть через интернет-банкинг).
Так что рекомендую.
Вот я удивляюсь людям, которые депозиты тицяют в Форварде, зайдите на сайт, структура собственности, ниша в которой работает банк, операционные показатели, там же ш ясно написано - это кешбечный банк, который имеет самую гибкую структуру фондирования, это единственный банк который кешбечит из кредитными и даже из собственными, и кешбечит знатно. Это ниша кредитных спилок, но банк эту нишу выигрывает, рекламы маловато, то есть, вестись на повышенные депозитные проценты, это глупо, безрассудно, и как говорят в суе, 2014 этих людей ничему не научил...
Вот юзать КОКО любую с кешбеком, онлайн Форвард, держать средства на залышку под 15% - это хорошо. Форвард класный нишевый банк, но не дипозитный.....