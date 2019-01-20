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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:40
rollo а 4285 страниц форума писали об обратном?
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:49
Вот я удивляюсь людям, которые депозиты тицяют в Форварде, зайдите на сайт, структура собственности, ниша в которой работает банк, операционные показатели, там же ш ясно написано - это кешбечный банк, который имеет самую гибкую структуру фондирования, это единственный банк который кешбечит из кредитными и даже из собственными, и кешбечит знатно. Это ниша кредитных спилок, но банк эту нишу выигрывает, рекламы маловато, то есть, вестись на повышенные депозитные проценты, это глупо, безрассудно, и как говорят в суе, 2014 этих людей ничему не научил...
Вот юзать КОКО любую с кешбеком, онлайн Форвард, держать средства на залышку под 15% - это хорошо. Форвард класный нишевый банк, но не дипозитный.....
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:34
Ну люди ж не просто так називають - заробив свого часу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
прошу пардона де саме таке написано
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:23
rollo давно на рынке, всяко бывало
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
З самими високими депоставками...самий найдепозитніший.
Депофізиків і є фондування банки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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