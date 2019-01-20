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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4282428342844285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:10

Спасибо за ответы. Хороша карта, работает. :D
rollo
 
Повідомлень: 932
З нами з: 20.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:40

rollo а 4285 страниц форума писали об обратном? :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2055
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:49

  ramaz написав:
  lubopytnaya написав:Вот поэтому у меня и нет депозита в Конкорде

В Конкорде по доллару 3,75% на год с пополнением (если открыть через интернет-банкинг).
Так что рекомендую.


Вот я удивляюсь людям, которые депозиты тицяют в Форварде, зайдите на сайт, структура собственности, ниша в которой работает банк, операционные показатели, там же ш ясно написано - это кешбечный банк, который имеет самую гибкую структуру фондирования, это единственный банк который кешбечит из кредитными и даже из собственными, и кешбечит знатно. Это ниша кредитных спилок, но банк эту нишу выигрывает, рекламы маловато, то есть, вестись на повышенные депозитные проценты, это глупо, безрассудно, и как говорят в суе, 2014 этих людей ничему не научил...
Вот юзать КОКО любую с кешбеком, онлайн Форвард, держать средства на залышку под 15% - это хорошо. Форвард класный нишевый банк, но не дипозитный.....
joik
 
Повідомлень: 278
З нами з: 24.07.17
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:31

omb просто не нравится мне, когда хороший банк обзывают скунсом. :|
rollo
 
Повідомлень: 932
З нами з: 20.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:34

  rollo написав:omb просто не нравится мне, когда хороший банк обзывают скунсом. :|

Ну люди ж не просто так називають - заробив свого часу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 513
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:там же ш ясно написано - это кешбечный банк,


прошу пардона де саме таке написано

https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 200101.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9538
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 649 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:23

rollo давно на рынке, всяко бывало :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2055
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:но не дипозитный.....

З самими високими депоставками...самий найдепозитніший.
Депофізиків і є фондування банки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34378
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
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