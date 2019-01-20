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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:36
omb написав:lubopytnaya
да, были времена...
а теперь мгновенья......
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:00
lubopytnaya написав: joik написав:
вестись на повышенные депозитные проценты, это глупо, безрассудно, и как говорят в суе, 2014 этих людей ничему не научил...
Не знаю, кого Вы там учили в 2014 году, но в 2014-2015 годах ставки по депозитам были 13% безналоговых в валюте и 31% безналоговых в гривне.
Плюс к этому еще была и куча программ лояльности, за счет чего выходило порядка 42% в месяц.
Что касается каких-то унылых кэшбеков и прочей карточной продукции, то мне это совершенно неинтересно.
Наверное, эра %% доходов канула в Лету.
Передовые отряды поголовья переходят на иные доходы от банков и смежных контор.
Мороки больше-но и выпула поболе.
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П'ят 11 вер, 2020 19:15
Vorlon
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