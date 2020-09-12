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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4283428442854286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:36

  omb написав:lubopytnaya да, были времена...

а теперь мгновенья......
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:00

  lubopytnaya написав:
  joik написав:вестись на повышенные депозитные проценты, это глупо, безрассудно, и как говорят в суе, 2014 этих людей ничему не научил...

Не знаю, кого Вы там учили в 2014 году, но в 2014-2015 годах ставки по депозитам были 13% безналоговых в валюте и 31% безналоговых в гривне.
Плюс к этому еще была и куча программ лояльности, за счет чего выходило порядка 42% в месяц.
Что касается каких-то унылых кэшбеков и прочей карточной продукции, то мне это совершенно неинтересно.

Наверное, эра %% доходов канула в Лету.
Передовые отряды поголовья переходят на иные доходы от банков и смежных контор.
Мороки больше-но и выпула поболе.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:45

  guntherhouse777 написав:Передовые отряды поголовья переходят на иные доходы от банков и смежных контор.

Передовые отряды - всегда совмещали приятное с полезным.
Депозиты с кешбеком. Ну, или наоборот )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:36

mustbe ага и про выгодный валютообмен не забывали)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:40

Сегодня зашли %% по карте, но баланс на карте не увеличился. Це так треба? :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлень: 3600
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