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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:36
omb написав:lubopytnaya
да, были времена...
а теперь мгновенья......
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rollo
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:00
lubopytnaya написав: joik написав:
вестись на повышенные депозитные проценты, это глупо, безрассудно, и как говорят в суе, 2014 этих людей ничему не научил...
Не знаю, кого Вы там учили в 2014 году, но в 2014-2015 годах ставки по депозитам были 13% безналоговых в валюте и 31% безналоговых в гривне.
Плюс к этому еще была и куча программ лояльности, за счет чего выходило порядка 42% в месяц.
Что касается каких-то унылых кэшбеков и прочей карточной продукции, то мне это совершенно неинтересно.
Наверное, эра %% доходов канула в Лету.
Передовые отряды поголовья переходят на иные доходы от банков и смежных контор.
Мороки больше-но и выпула поболе.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:45
guntherhouse777 написав:
Передовые отряды поголовья переходят на иные доходы от банков и смежных контор.
Передовые отряды - всегда совмещали приятное с полезным.
Депозиты с кешбеком. Ну, или наоборот )
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mustbe
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Додано: Суб 12 вер, 2020 16:36
mustbe ага и про выгодный валютообмен не забывали)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:40
Сегодня зашли %% по карте, но баланс на карте не увеличился. Це так треба?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:46
Goodman чуть погодя все будет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 12 вер, 2020 22:14
А как вывести кешбек?
.......
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Boundless
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Додано: Суб 12 вер, 2020 22:18
Boundless написав:
А как вывести кешбек?
Якщо 100 грн. вже наколядували має бути пiмпа для виводу. Щоб ïï побачити на сторiнцi кешбека свайпнiть вправо та тапнiть по картцi - вiдкриється сторiнка з пiмпою. Якщо 100 грн ще нема пiмпа буде не активна
Востаннє редагувалось Alien
в Суб 12 вер, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 12 вер, 2020 22:21
Странно, наколядовал 103 грн. Пимпы не вижу
.......
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Boundless
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Додано: Суб 12 вер, 2020 22:23
Boundless написав:
Странно, наколядовал 103 грн. Пимпы не вижу
Я доповнив своє попереднє повiдомлення невеличким мануалом. Прочитайте
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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