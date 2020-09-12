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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:07
Проводка
Подскажите,как определить,что операция уже точно проведена? Это наличие ее в выписке?
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:29
aleksmih а в чем вопрос?
Кешбечные карты!
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:33
Як переконатись шо грошенята не лише доступні а проведені по рахунку і на них капає прОцент?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:45
Я завантажую виписку з додатку i перевiряю. За пiвроку цей спосiб поки не пiдводив
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можливо ще є альтернативні способи щоб не заморочуватись з випискою.
В вихідні переказ з карти іншого банку якщо тягнути Фарсом коли проводиться якщо дивитись по виписці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 вер, 2020 18:57
Вважаю спосiб достатньо зручним i фактично доступним деiнде. Щодо коштiв потягнутих Фарсом на вихiдних то вони завжди проводяттся першим робочим днем пiсля ïx завершення
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
В приложении по операции если остаток с квитанцией уже есть то по счету провелись.
Оформи карту по ссылке и получи:
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