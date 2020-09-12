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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4284428542864287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:07

Проводка

Подскажите,как определить,что операция уже точно проведена? Это наличие ее в выписке?
aleksmih
 
Повідомлень: 90
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:29

aleksmih а в чем вопрос?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2064
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:33

  omb написав:aleksmih а в чем вопрос?

Як переконатись шо грошенята не лише доступні а проведені по рахунку і на них капає прОцент?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:45

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:aleksmih а в чем вопрос?

Як переконатись шо грошенята не лише доступні а проведені по рахунку і на них капає прОцент?

Я завантажую виписку з додатку i перевiряю. За пiвроку цей спосiб поки не пiдводив
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Я завантажую виписку з додатку i перевiряю. За пiвроку цей спосiб поки не пiдводив

Можливо ще є альтернативні способи щоб не заморочуватись з випискою.
В вихідні переказ з карти іншого банку якщо тягнути Фарсом коли проводиться якщо дивитись по виписці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34394
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Alien написав:Я завантажую виписку з додатку i перевiряю. За пiвроку цей спосiб поки не пiдводив

Можливо ще є альтернативні способи щоб не заморочуватись з випискою.
В вихідні переказ з карти іншого банку якщо тягнути Фарсом коли проводиться якщо дивитись по виписці?

Вважаю спосiб достатньо зручним i фактично доступним деiнде. Щодо коштiв потягнутих Фарсом на вихiдних то вони завжди проводяттся першим робочим днем пiсля ïx завершення
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 520
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:aleksmih а в чем вопрос?

Як переконатись шо грошенята не лише доступні а проведені по рахунку і на них капає прОцент?
В приложении по операции если остаток с квитанцией уже есть то по счету провелись.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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