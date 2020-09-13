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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:07
Подскажите,как определить,что операция уже точно проведена? Это наличие ее в выписке?
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aleksmih
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:29
aleksmih а в чем вопрос?
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:33
omb написав:aleksmih
а в чем вопрос?
Як переконатись шо грошенята не лише доступні а проведені по рахунку і на них капає прОцент?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:45
Квесторе_поверніться написав: omb написав:aleksmih
а в чем вопрос?
Як переконатись шо грошенята не лише доступні а проведені по рахунку і на них капає прОцент?
Я завантажую виписку з додатку i перевiряю. За пiвроку цей спосiб поки не пiдводив
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:50
Alien написав:
Я завантажую виписку з додатку i перевiряю. За пiвроку цей спосiб поки не пiдводив
Можливо ще є альтернативні способи щоб не заморочуватись з випискою.
В вихідні переказ з карти іншого банку якщо тягнути Фарсом коли проводиться якщо дивитись по виписці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:57
Квесторе_поверніться написав: Alien написав:
Я завантажую виписку з додатку i перевiряю. За пiвроку цей спосiб поки не пiдводив
Можливо ще є альтернативні способи щоб не заморочуватись з випискою.
В вихідні переказ з карти іншого банку якщо тягнути Фарсом коли проводиться якщо дивитись по виписці?
Вважаю спосiб достатньо зручним i фактично доступним деiнде. Щодо коштiв потягнутих Фарсом на вихiдних то вони завжди проводяттся першим робочим днем пiсля ïx завершення
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 13 вер, 2020 19:07
Квесторе_поверніться написав: omb написав:aleksmih
а в чем вопрос?
Як переконатись шо грошенята не лише доступні а проведені по рахунку і на них капає прОцент?
В приложении по операции если остаток с квитанцией уже есть то по счету провелись.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Пон 14 вер, 2020 05:34
anis
Все, вижу.
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aleksmih
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cohan
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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