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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:01
swan forever
налоги платят только трусы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:26
Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Тут две трети кафешек и кабачков принимают только кеш.
Причину отказа принимать карту так и не выяснил - отказываются отвечать. Что вполне понятно - клиентов у них хватает, как будто и нет никаких кризисов и короновирусов.
В общем не дают разгуляться с Цыпой от Фарсика.
А курси приємні вимальовуються коли КоКо юзати гривневу?
Користувався в п‘ятницю в Швейцарії, курс (31.208) був гірший за Монобанк(30.96) , втрата 0.8% але це категорії з кешбеком (супермаркети, кав‘ярні) 4%. Дві трансакції пройшли без проблем, а третю в Старбаксі не зміг здійснити, картку заблокували. ГЛ сказала, що треба заздалегідь повідомляти їм про подорожі за кордон
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Dimaa
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:35
Dimaa написав:
ГЛ сказала, що треба заздалегідь повідомляти їм про подорожі за кордон
Тоже попадал на блокировку при оплате картой Форварда за за границей. Было обсуждение примерно отсюда
.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:39
Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Тут две трети кафешек и кабачков принимают только кеш.
Причину отказа принимать карту так и не выяснил - отказываются отвечать. Что вполне понятно - клиентов у них хватает, как будто и нет никаких кризисов и короновирусов.
В общем не дают разгуляться с Цыпой от Фарсика.
А курси приємні вимальовуються коли КоКо юзати гривневу?
У мони приятней, но тут кишмиш 5%.
Вообще сравнивал курсы, так выгоднее у мони или бегемота.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:12
Пробовал в разные дни подвязывать карту другого банка в интернет-банкинге Форварда, не получается. Крутит-крутит и ничего. Это у всех так? Как решить?
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Andrew75
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:17
Andrew75 написав:
Пробовал в разные дни подвязывать карту другого банка в интернет-банкинге Форварда, не получается. Крутит-крутит и ничего. Это у всех так? Как решить?
тож самое...как первую подвязал , и фсё..больш не дает
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lincoln2
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:20
lincoln2 написав: Andrew75 написав:
Пробовал в разные дни подвязывать карту другого банка в интернет-банкинге Форварда, не получается. Крутит-крутит и ничего. Это у всех так? Как решить?
тож самое...как первую подвязал , и фсё..больш не дает
Не удобно же пользоваться. В Шаблоны, вижу, можно только СЭПы занести. А если р2р, так что, теперь только вручную карту заносить каждый раз?
Кто как решил эти вопросы?
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Andrew75
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:24
Andrew75 написав:
Не удобно же пользоваться. В Шаблоны, вижу, можно только СЭПы занести. А если р2р, так что, теперь только вручную карту заносить каждый раз?
Кто как решил эти вопросы?
В підтримку писати пробували?
Я додавав картки давно але додав всі які в мене є без питань. Може щось відломалось...
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:25
Andrew75 написав:
Кто как решил эти вопросы?
Мож апликуху переустановить?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:32
Andrew75 написав:
Кто как решил эти вопросы?
в приложении сразу после установки все подобавлял... все работало
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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- Повідомлень: 2068
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Нед 13 вер, 2020 19:51
cohan
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