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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4286428742884289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:01

swan forever налоги платят только трусы :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:26

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Тут две трети кафешек и кабачков принимают только кеш.
Причину отказа принимать карту так и не выяснил - отказываются отвечать. Что вполне понятно - клиентов у них хватает, как будто и нет никаких кризисов и короновирусов.
В общем не дают разгуляться с Цыпой от Фарсика.

А курси приємні вимальовуються коли КоКо юзати гривневу?


Користувався в п‘ятницю в Швейцарії, курс (31.208) був гірший за Монобанк(30.96) , втрата 0.8% але це категорії з кешбеком (супермаркети, кав‘ярні) 4%. Дві трансакції пройшли без проблем, а третю в Старбаксі не зміг здійснити, картку заблокували. ГЛ сказала, що треба заздалегідь повідомляти їм про подорожі за кордон
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Dimaa написав:ГЛ сказала, що треба заздалегідь повідомляти їм про подорожі за кордон

Тоже попадал на блокировку при оплате картой Форварда за за границей. Было обсуждение примерно отсюда.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:39

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Тут две трети кафешек и кабачков принимают только кеш.
Причину отказа принимать карту так и не выяснил - отказываются отвечать. Что вполне понятно - клиентов у них хватает, как будто и нет никаких кризисов и короновирусов.
В общем не дают разгуляться с Цыпой от Фарсика.

А курси приємні вимальовуються коли КоКо юзати гривневу?

У мони приятней, но тут кишмиш 5%.
Вообще сравнивал курсы, так выгоднее у мони или бегемота.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пробовал в разные дни подвязывать карту другого банка в интернет-банкинге Форварда, не получается. Крутит-крутит и ничего. Это у всех так? Как решить?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:17

  Andrew75 написав:Пробовал в разные дни подвязывать карту другого банка в интернет-банкинге Форварда, не получается. Крутит-крутит и ничего. Это у всех так? Как решить?

тож самое...как первую подвязал , и фсё..больш не дает
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:20

  lincoln2 написав:
  Andrew75 написав:Пробовал в разные дни подвязывать карту другого банка в интернет-банкинге Форварда, не получается. Крутит-крутит и ничего. Это у всех так? Как решить?

тож самое...как первую подвязал , и фсё..больш не дает

Не удобно же пользоваться. В Шаблоны, вижу, можно только СЭПы занести. А если р2р, так что, теперь только вручную карту заносить каждый раз?
Кто как решил эти вопросы?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:24

  Andrew75 написав:Не удобно же пользоваться. В Шаблоны, вижу, можно только СЭПы занести. А если р2р, так что, теперь только вручную карту заносить каждый раз?
Кто как решил эти вопросы?

В підтримку писати пробували?
Я додавав картки давно але додав всі які в мене є без питань. Може щось відломалось...
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Andrew75 написав:Кто как решил эти вопросы?

Мож апликуху переустановить?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:32

  Andrew75 написав:Кто как решил эти вопросы?
в приложении сразу после установки все подобавлял... все работало
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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