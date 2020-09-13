Так и в веб-версии тоже не работает.
Я когда-то тоже много карт подвязал. Но всегда появляются какие-то новые, которые необходимо подвязать. А оно перестало работать.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:34
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:46
Подвязка - бывает глючит. Просто попробовать чуть попиздже
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, подскажите по дебетной кококарт по рефиральной ссылке дают только по 50 грн(и когда их начисляют) или за первую покупку, тоже что-то наливают!?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:00
только по 50 грн.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:18
Спасибо, а когда их начисляют!?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:25
Наступного дня після першого руху коштів по картці (можна просто поповнити додатком Фарса з картки іншого банку - 40,25 чистили наллють)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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