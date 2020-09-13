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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4287428842894290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:34

  Dimaa написав:Я поспішив звинуватити Форвард у поганому курсі. Сьогодні трансакція списалась по рахунку вже з кращим курсом - 30.995, а це цілком непогано

Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.
rollo
 
Повідомлень: 937
З нами з: 20.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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  #<1 ... 4287428842894290
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