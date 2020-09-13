Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:34
Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.
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