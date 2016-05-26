Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:34
Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.
Додано: Вів 15 вер, 2020 07:20
Подскажите, 1000 грн максимальная сумма в месяц кешбека по кредитной коко, это чистыми или налоги входят в эту сууму?
Додано: Вів 15 вер, 2020 07:22
Це брудними - чистими трохи бiльше 800 виходить
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 15 вер, 2020 07:43
Клоуны $ в 29,1 оценили, так что ракеты близко
Додано: Вів 15 вер, 2020 08:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Слід вірити своєму уряду...НБУ тепер грає за уряд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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