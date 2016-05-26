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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4287428842894290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:34

  Dimaa написав:Я поспішив звинуватити Форвард у поганому курсі. Сьогодні трансакція списалась по рахунку вже з кращим курсом - 30.995, а це цілком непогано

Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:20

Подскажите, 1000 грн максимальная сумма в месяц кешбека по кредитной коко, это чистыми или налоги входят в эту сууму?
envyme1
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Повідомлень: 337
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:22

  envyme1 написав:Подскажите, 1000 грн максимальная сумма в месяц кешбека по кредитной коко, это чистыми или налоги входят в эту сууму?

Це брудними - чистими трохи бiльше 800 виходить
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:43

  rollo написав:
  Dimaa написав:Я поспішив звинуватити Форвард у поганому курсі. Сьогодні трансакція списалась по рахунку вже з кращим курсом - 30.995, а це цілком непогано

Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.

Клоуны $ в 29,1 оценили, так что ракеты близко :(
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Клоуны $ в 29,1 оценили, так что ракеты близко

Слід вірити своєму уряду...НБУ тепер грає за уряд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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