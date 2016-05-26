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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:34
Dimaa написав:
Я поспішив звинуватити Форвард у поганому курсі. Сьогодні трансакція списалась по рахунку вже з кращим курсом - 30.995, а це цілком непогано
Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.
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rollo
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Додано: Вів 15 вер, 2020 07:20
Подскажите, 1000 грн максимальная сумма в месяц кешбека по кредитной коко, это чистыми или налоги входят в эту сууму?
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envyme1
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Додано: Вів 15 вер, 2020 07:22
envyme1 написав:
Подскажите, 1000 грн максимальная сумма в месяц кешбека по кредитной коко, это чистыми или налоги входят в эту сууму?
Це брудними - чистими трохи бiльше 800 виходить
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 15 вер, 2020 07:43
rollo написав: Dimaa написав:
Я поспішив звинуватити Форвард у поганому курсі. Сьогодні трансакція списалась по рахунку вже з кращим курсом - 30.995, а це цілком непогано
Когда в стране "стабильность" и нет валютных ракет, то курсы Форварда по расчетам картой за границей всегда были очень и очень.
Это уже обговаривалось не раз.
Клоуны $ в 29,1 оценили, так что ракеты близко
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Вів 15 вер, 2020 08:01
ukrprom2014 написав:
Клоуны $ в 29,1 оценили, так что ракеты близко
Слід вірити своєму уряду...НБУ тепер грає за уряд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 вер, 2020 08:54
на піаніно без рук?
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v57
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:09
v57
ага, как в ролике
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:24
Квесторе_поверніться написав:
Слід вірити своєму уряду...НБУ тепер грає за уряд.
Ага. 10-0 правительство и нбу опять выграло у народа.
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rollo
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:28
rollo написав: Квесторе_поверніться написав:
Слід вірити своєму уряду...НБУ тепер грає за уряд.
Ага. 10-0 правительство и нбу опять выграло у народа.
Якщо курс утримають середньорічний на 29 за американця в 21 році ...скажу шо нормальний уряд і НБУ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:48
rollo
та ладно, осень только начинается, всяко может быть
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2077
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 157 раз.
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