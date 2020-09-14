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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4288428942904291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

СММ-щики працюють
https://youtu.be/ZTojr5W4ytI
stryzhko
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 04.10.16
Подякував: 325 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:31

  stryzhko написав:СММ-щики працюють
https://youtu.be/ZTojr5W4ytI

А чого там всі КоКо дебетову юзають з меншим кешбеком? Їм певно кредитний ліміт не налили :mrgreen:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлень: 189
З нами з: 08.01.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41

miltador для кредитки будет помощней ролик :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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  #<1 ... 4288428942904291
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