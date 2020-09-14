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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:57
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stryzhko
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:31
А чого там всі КоКо дебетову юзають з меншим кешбеком? Їм певно кредитний ліміт не налили
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41
miltador
для кредитки будет помощней ролик
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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