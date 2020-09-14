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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4289429042914292>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

СММ-щики працюють
https://youtu.be/ZTojr5W4ytI
stryzhko
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 04.10.16
Подякував: 325 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:31

  stryzhko написав:СММ-щики працюють
https://youtu.be/ZTojr5W4ytI

А чого там всі КоКо дебетову юзають з меншим кешбеком? Їм певно кредитний ліміт не налили :mrgreen:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлень: 189
З нами з: 08.01.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41

miltador для кредитки будет помощней ролик :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:22

omb , прошлой осенью было все по другому. :|
rollo
 
Повідомлень: 939
З нами з: 20.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:37

  stryzhko написав:СММ-щики працюють
https://youtu.be/ZTojr5W4ytI

Смотреть только с 40й секунды. Вконце вообще ржака.
А вначале не потянул актер заданный формат, да и вторая - та еще актриса...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 729
З нами з: 23.07.18
Подякував: 223 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:49

юж.мост?
вднх
v57
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 14.03.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не приходят одноразовые пароли. У кого-то ещё наблюдается такая проблема?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1847
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:52

  rollo написав:omb , прошлой осенью было все по другому. :|
а что было-то? :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:26

  Boundless написав:Не приходят одноразовые пароли. У кого-то ещё наблюдается такая проблема?

У всех.
Горячка говорит, что сбой системы: "мы уже работаем над проблемой, скоро всё наладится"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:42

После получения кредитки по реферальной ссылке, решил оформить себе ещё и дебетку. Также по реферальной ссылке - это + 50 грн. кэшбэка, как я наивно думал... Уже второй рабочий день Форвард просто не перезванивает после заявок по реферальным ссылкам целых 3-х форумчан (после неудачи вчера по первой ссылке, по которой оформлял кредитку - попробовал ещё две). Либо плюшки закончились, либо так делать нельзя (может банк видит, что у меня уже оформлена кредитка и автоматом игнорит - заявка-то одна на обе карты) - примите это во внимание.
Или может кто подскажет, в чём тут нюанс получения и кредитки и дебетки с кэшбэками за оформление?
Oberon
 
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