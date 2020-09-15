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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:15
Oberon ну подожди 2-3 дня
Кешбечные карты!
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отримав кредитку та дебетку - обидвi з кешбеками. Правда мiж ïx отриманням було кiлька тижнiв. Але все працювало. Зараз мабуть Скунса ковбасити почало - то смс не приходять, то кешбек вручгу нараховують. Мабуть треба трохи перечекати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:15
После оформления кредитки прошла неделя. Надеюсь, банк таки переколбасит))
Додано: Вів 15 вер, 2020 19:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
До речі смс-ки вже півгодини як ходять. Хоча й з перебоями
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:09
Alien ну раньше даже при оформлении за 1 заход, все давали без вопросов по обеим картам..
Кешбечные карты!
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Выплатили кэшбэк по рефералке на следующий день после проводки. Хотя горячка и говорила, что 8 числа. В условиях тоже похоже 8го.
Респект банку.
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:24
рефералка завжди платилась наступного дня після першої операції. 8-го платилась "вітальна сотня" по кредитках
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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