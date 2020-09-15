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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4289429042914292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:15

Oberon ну подожди 2-3 дня
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Отримав кредитку та дебетку - обидвi з кешбеками. Правда мiж ïx отриманням було кiлька тижнiв. Але все працювало. Зараз мабуть Скунса ковбасити почало - то смс не приходять, то кешбек вручгу нараховують. Мабуть треба трохи перечекати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 540
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:15

После оформления кредитки прошла неделя. Надеюсь, банк таки переколбасит))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

До речі смс-ки вже півгодини як ходять. Хоча й з перебоями
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 540
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:09

Alien ну раньше даже при оформлении за 1 заход, все давали без вопросов по обеим картам..
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Выплатили кэшбэк по рефералке на следующий день после проводки. Хотя горячка и говорила, что 8 числа. В условиях тоже похоже 8го.
Респект банку.
lel
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 296 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:24

  lel написав:Выплатили кэшбэк по рефералке на следующий день после проводки. Хотя горячка и говорила, что 8 числа. В условиях тоже похоже 8го.
Респект банку.

рефералка завжди платилась наступного дня після першої операції. 8-го платилась "вітальна сотня" по кредитках
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 540
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Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня сотня по кредитке. Уже получены. На один и на второй акк. Не дожидаясь 8 го. Чем и хотел поделиться.
Или ещё будет витальна сотня за первую операцию 100 и больше 8 го?
lel
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 296 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:58

lel раньше была 8-го потому что кешбек так платился, сейчас кешбек переделали и когда будет 100 за первую покупку не совсем понятно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:Или ещё будет витальна сотня за первую операцию 100 и больше 8 го?

Да, будет :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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