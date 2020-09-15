|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:13
Кто-то подвал заявку и сам через пол часа в банк заходил. Зачисляли.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:14
Slx
тоже вариант
тем более сейчас народу мало в отделениях
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас
, Adast
, Alien
, Aps
, ingtrans
, Intento
, Kalgan
, WachtAmRhein
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|89411
|10523471
|
|
|2259
|58650
|
|
|7278
|1640808
|
Сер 16 вер, 2020 10:31
cohan
|