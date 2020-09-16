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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто-то подвал заявку и сам через пол часа в банк заходил. Зачисляли.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:14
Slx тоже вариант тем более сейчас народу мало в отделениях
Кешбечные карты!
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
На что перевыпустить БВК закончившийся по сроку?
В отд. отфутболили,- ничего не знаем, пластика нет, у вас и так много карт. На что то полезное, с % на остаток. КК и дебитки КоКо, Депозитка уже есть.
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