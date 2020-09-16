RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4290429142924293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то подвал заявку и сам через пол часа в банк заходил. Зачисляли.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 730
З нами з: 23.07.18
Подякував: 223 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:14

Slx тоже вариант :) тем более сейчас народу мало в отделениях
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

На что перевыпустить БВК закончившийся по сроку?
В отд. отфутболили,- ничего не знаем, пластика нет, у вас и так много карт. На что то полезное, с % на остаток. КК и дебитки КоКо, Депозитка уже есть.
lel
 
Повідомлень: 2715
З нами з: 10.12.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:49

  lel написав:На что перевыпустить БВК закончившийся по сроку?
В отд. отфутболили,- ничего не знаем, пластика нет, у вас и так много карт. На что то полезное, с % на остаток. КК и дебитки КоКо, Депозитка уже есть.

Піарять авторську карту з 12% на залишок...правда там є якась плата за випуск...слід глянути в тарифи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34421
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:37

  Slx написав:Кто-то подвал заявку и сам через пол часа в банк заходил. Зачисляли.
Этот кто то был я .Правда не через пол часа ,а минут 45 где то прошло но сути это не меняет.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 29.11.16
Подякував: 299 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4290429142924293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein, wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 225, 226, 227
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2263 58990
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 22:48
IMPRINTER
Альфа-Банк 1 ... 8942, 8943, 8944
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89436 10525991
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 22:43
mephala
А-Банк 1 ... 1709, 1710, 1711
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17107 2384943
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 19:46
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.