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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто-то подвал заявку и сам через пол часа в банк заходил. Зачисляли.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:14
Slx тоже вариант тем более сейчас народу мало в отделениях
Кешбечные карты!
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
На что перевыпустить БВК закончившийся по сроку?
В отд. отфутболили,- ничего не знаем, пластика нет, у вас и так много карт. На что то полезное, с % на остаток. КК и дебитки КоКо, Депозитка уже есть.
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:49
Піарять авторську карту з 12% на залишок...правда там є якась плата за випуск...слід глянути в тарифи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 вер, 2020 23:37
Додано: Чет 17 вер, 2020 09:03
Актуальні тарифи по Авторській карті (по якій до речі працює програма "Подвійний Відсоток", хто ще пам'ятає таку!)
як бачимо, ніяких 12% і близько нема
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 09:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, пополнение дебетовой и кредитки в терминале ПриватБанка без комиссии?
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:05
greenozon мда тарифы... по сравнению с кокошками
Кешбечные карты!
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:28
omb
та це старий продукт і до того ж платний, єдиний його плюс для мене був власне в програмі "Подвійний Відсоток", бо банк в'язав її лише на цю карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Получил первую кредитку Форварда (КОКО Кредит Желтая). Налили 5к гривен КЛ (официально работаю). Получил бонус (ниже есть ссылки). Но есть маленькая ложечка дёгтя - для чего было на жёлтом фоне лепить ВСЕ ДАННЫЕ (даже CVV)?? Маркетологи прошляпили, хоть кто пользуется NFC - всё равно, конечно..
Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 17 вер, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Отримай бонус при оформленні карток:
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