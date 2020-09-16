можна замалювати лаком
стандартна практика
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:47
Начебто і так, але якщо 25+ карт маєш... Як тоді?
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:50
jay2004 в название карты добавь его и заклеивай, если уж так страшно
Кешбечные карты!
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вообще-то на всех картах обычно присутствют все данные, включая CVV на светлом (обычно белом) фоне. Немногочисленные пока исключения когда номер и CVV отсутствуют вообще - доступны в премиум-сегменте Моно, Альфа и ЕМНИП ещё Привата.
У КоКо-карт визы все данные присутствуют только на одной стороне карты. Что для параноиков только плюс так как номер не эмбосирован и легче скрыть эти данные при оплате (это происходит само собой поскольку правши прикрывают данные пальцами держащими карту).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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