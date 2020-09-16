можна замалювати лаком
стандартна практика
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:47
Начебто і так, але якщо 25+ карт маєш... Як тоді?
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:50
jay2004 в название карты добавь его и заклеивай, если уж так страшно
Кешбечные карты!
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вообще-то на всех картах обычно присутствют все данные, включая CVV на светлом (обычно белом) фоне. Немногочисленные пока исключения когда номер и CVV отсутствуют вообще - доступны в премиум-сегменте Моно, Альфа и ЕМНИП ещё Привата.
У КоКо-карт визы все данные присутствуют только на одной стороне карты. Что для параноиков только плюс так как номер не эмбосирован и легче скрыть эти данные при оплате (это происходит само собой поскольку правши прикрывают данные пальцами держащими карту).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:04
В випмсці Фарс присилає
Відповідно до умов Договору надсилаємо Вам щомісячний рахунок-виписку у вкладеному файлі.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:18
Квесторе_поверніться ну так 8 или 9 это до 12, все правильно
Кешбечные карты!
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:22
да, да..
ще тут депозити по 20%
чому не до 120?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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