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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4291429242934294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:(даже CVV)??

можна замалювати лаком
стандартна практика
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:47

  greenozon написав:
  jay2004 написав:(даже CVV)??

можна замалювати лаком
стандартна практика


Начебто і так, але якщо 25+ карт маєш... Як тоді?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:50

jay2004 в название карты добавь его и заклеивай, если уж так страшно
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:для чего было на жёлтом фоне лепить ВСЕ ДАННЫЕ (даже CVV)??

Вообще-то на всех картах обычно присутствют все данные, включая CVV на светлом (обычно белом) фоне. Немногочисленные пока исключения когда номер и CVV отсутствуют вообще - доступны в премиум-сегменте Моно, Альфа и ЕМНИП ещё Привата.

У КоКо-карт визы все данные присутствуют только на одной стороне карты. Что для параноиков только плюс так как номер не эмбосирован и легче скрыть эти данные при оплате (это происходит само собой поскольку правши прикрывают данные пальцами держащими карту).
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:04

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Відповідно до умов Договору надсилаємо Вам щомісячний рахунок-виписку у вкладеному файлі.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:18

Квесторе_поверніться ну так 8 или 9 это до 12, все правильно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:22

да, да..
ще тут депозити по 20% :)

http://prntscr.com/uiv7wo

чому не до 120? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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