Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:05
Хтось користувався Коко дебіт для зняття готівки за кордоном? Дійсно 0% комісія? Конвертація третіх валют через долар по курсу МПС, а далі курс USD/UAH для карт?
stryzhko
Повідомлень: 1309
З нами з: 04.10.16
Подякував: 325 раз.
Подякували: 251 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:12
Adast написав:
Скорее уж они просто забыли обновить эту надпись
Свіжа виписка. Буду вимагати 12 прОцентів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34431
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:50
Квесторе_поверніться обязательно отпишитесь по результатам
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2106
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 158 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:11
З 17 жовтня
по кредитним карткам «КОКО КАРД» змінюється розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів
9%
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
Повідомлень: 192
З нами з: 08.01.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 37 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Adast
,
vpchelko
,
Искатель
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
89486
10529296
1326
352290
17117
2385964