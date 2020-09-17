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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хтось користувався Коко дебіт для зняття готівки за кордоном? Дійсно 0% комісія? Конвертація третіх валют через долар по курсу МПС, а далі курс USD/UAH для карт?
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:12
Свіжа виписка. Буду вимагати 12 прОцентів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:50
Квесторе_поверніться обязательно отпишитесь по результатам
Кешбечные карты!
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:11
Ріжуть відсотки на залишок по КоКо кредитці
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:48
miltador а с 18.09 и % по депикам, прям как моня
Інформуємо Вас, що з 18.09.2020 р. набувають чинності зміни щодо розмірів процентних ставок по строкових депозитах у гривні та євро, що оформлюються або пролонгуються з 18.09.2020 р.
Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку та валюти депозиту.
За депозитами в гривні:
на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 367 днів зменшиться на 1,00 процентний пункт.
За депозитами в євро:
на строк 90 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти;
на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 270 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 367 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти.
Кешбечные карты!
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