Adast написав:Скорее уж они просто забыли обновить эту надпись
Свіжа виписка. Буду вимагати 12 прОцентів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Інформуємо Вас, що з 18.09.2020 р. набувають чинності зміни щодо розмірів процентних ставок по строкових депозитах у гривні та євро, що оформлюються або пролонгуються з 18.09.2020 р.
Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку та валюти депозиту.
За депозитами в гривні:
на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти; на строк 367 днів зменшиться на 1,00 процентний пункт. За депозитами в євро:
на строк 90 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти; на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти; на строк 270 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти; на строк 367 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти.
omb написав:miltador а с 18.09 и % по депикам, прям как моня
Інформуємо Вас, що з 18.09.2020 р. набувають чинності зміни щодо розмірів процентних ставок по строкових депозитах у гривні та євро, що оформлюються або пролонгуються з 18.09.2020 р.
Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку та валюти депозиту.
За депозитами в гривні:
на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти; на строк 367 днів зменшиться на 1,00 процентний пункт. За депозитами в євро:
на строк 90 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти; на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти; на строк 270 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти; на строк 367 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти.
Максимум в Фарсі стає 11,5%. В лідери вириваються Мотористи і Конячники з 12%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.