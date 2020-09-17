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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4293429442954296>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хтось користувався Коко дебіт для зняття готівки за кордоном? Дійсно 0% комісія? Конвертація третіх валют через долар по курсу МПС, а далі курс USD/UAH для карт?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:12

  Adast написав:Скорее уж они просто забыли обновить эту надпись :D

Свіжа виписка. Буду вимагати 12 прОцентів. :mrgreen:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:50

Квесторе_поверніться обязательно отпишитесь по результатам
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:11

Ріжуть відсотки на залишок по КоКо кредитці

З 17 жовтня по кредитним карткам «КОКО КАРД» змінюється розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів :arrow: 9%
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:48

miltador а с 18.09 и % по депикам, прям как моня

Інформуємо Вас, що з 18.09.2020 р. набувають чинності зміни щодо розмірів процентних ставок по строкових депозитах у гривні та євро, що оформлюються або пролонгуються з 18.09.2020 р.

Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку та валюти депозиту.

За депозитами в гривні:

на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 367 днів зменшиться на 1,00 процентний пункт.
За депозитами в євро:

на строк 90 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти;
на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 270 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 367 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2112
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:46

  omb написав:miltador а с 18.09 и % по депикам, прям как моня

Інформуємо Вас, що з 18.09.2020 р. набувають чинності зміни щодо розмірів процентних ставок по строкових депозитах у гривні та євро, що оформлюються або пролонгуються з 18.09.2020 р.

Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку та валюти депозиту.

За депозитами в гривні:

на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 367 днів зменшиться на 1,00 процентний пункт.
За депозитами в євро:

на строк 90 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти;
на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 270 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 367 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти.

Максимум в Фарсі стає 11,5%.
В лідери вириваються Мотористи і Конячники з 12%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:01

  stryzhko написав:Хтось користувався Коко дебіт для зняття готівки за кордоном? Дійсно 0% комісія? Конвертація третіх валют через долар по курсу МПС, а далі курс USD/UAH для карт?

16-го снимал в банкомате в Турции. 20,50 лир (с комиссией турков), сняли 77,55 грн. Доп. комиссии Форварда не видно.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:30

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:miltador а с 18.09 и % по депикам, прям как моня

Інформуємо Вас, що з 18.09.2020 р. набувають чинності зміни щодо розмірів процентних ставок по строкових депозитах у гривні та євро, що оформлюються або пролонгуються з 18.09.2020 р.

Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку та валюти депозиту.

За депозитами в гривні:

на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 367 днів зменшиться на 1,00 процентний пункт.
За депозитами в євро:

на строк 90 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти;
на строк 180 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 270 днів зменшиться на 0,50 процентних пункти;
на строк 367 днів зменшиться на 0,25 процентних пункти.

Максимум в Фарсі стає 11,5%.
В лідери вириваються Мотористи і Конячники з 12%.

Максимум залишається у фарсі - 15%, але на сумму в 15к :mrgreen: Тобто якщо мати велику циганську сім"ю можна назвирати карток щоб на гарно пікнічкувати :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:38

Скупердяй это да, ну или кто вовремя подсуетился и 3 дебетки открыл
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:43

  omb написав:Скупердяй это да, ну или кто вовремя подсуетился и 3 дебетки открыл

такі да, но відчуваю, що цей пікнічок щедрості скоро прикриють, тому пікнічкуємо поки грає музика :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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З нами з: 30.11.14
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