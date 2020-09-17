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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:56
omb написав:Скупердяй
это да, ну или кто вовремя подсуетился и 3 дебетки открыл
+ Депозитка = 4.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:58
omb написав:Скупердяй
это да, ну или кто вовремя подсуетился и 3 дебетки открыл
який у вас був алгоритм відкриття 3х дебеток (КоКо я так розумію)
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greenozon
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:15
greenozon у меня 2, на жену оформил
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:30
miltador написав:
З 17 жовтня по кредитним карткам «КОКО КАРД» змінюється розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів 9%
Ну, хоть честно предупредили за месяц.
А это умеют далеко не все
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mustbe
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:32
mustbe написав: miltador написав:
З 17 жовтня по кредитним карткам «КОКО КАРД» змінюється розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів 9%
Ну, хоть честно предупредили за месяц.
А это умеют далеко не все
По депоставках вже завтра знижують...порушення. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
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- Повідомлень: 34437
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1726 раз.
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