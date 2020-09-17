+ Депозитка = 4.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:56
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:58
який у вас був алгоритм відкриття 3х дебеток (КоКо я так розумію)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:15
greenozon у меня 2, на жену оформил
Кешбечные карты!
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:30
Ну, хоть честно предупредили за месяц.
А это умеют далеко не все
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:32
По депоставках вже завтра знижують...порушення. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:44
Квесторе_поверніться конечно нет. Они ж по действующим договорам ставки не трогают. А на договора которые будут заключены завтра распространяются те условия которые будут завтра. Все по чеснаку!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:24
Ну так...форвард передовой банк)
Кешбечные карты!
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
просто чудово зараз 14987 с КОКи перейшли на новий депо , посадили стовба.
завтра КОКи в1дновимо 1 буде порядки. хто волод1е 1нфо - той волод1е св1том.
Ще сьогодн1 ставочка 12,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:34
Ну стовп такий собi . Лише 90 днiв поповнення. Та й ставка не казна яка гарна. З такими ставками особисто менi краще тримати пiд менший вiдсоток але на поточному... Втiм це питання суто особистих вподобань
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:36
там ще і по сумі є лімітації
а 90 днів це надто мало для річного забігу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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