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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:56
omb написав:Скупердяй
это да, ну или кто вовремя подсуетился и 3 дебетки открыл
+ Депозитка = 4.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:58
omb написав:Скупердяй
это да, ну или кто вовремя подсуетился и 3 дебетки открыл
який у вас був алгоритм відкриття 3х дебеток (КоКо я так розумію)
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greenozon
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:15
greenozon у меня 2, на жену оформил
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:30
miltador написав:
З 17 жовтня по кредитним карткам «КОКО КАРД» змінюється розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів 9%
Ну, хоть честно предупредили за месяц.
А это умеют далеко не все
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mustbe
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:32
mustbe написав: miltador написав:
З 17 жовтня по кредитним карткам «КОКО КАРД» змінюється розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів 9%
Ну, хоть честно предупредили за месяц.
А это умеют далеко не все
По депоставках вже завтра знижують...порушення. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:44
Квесторе_поверніться конечно нет. Они ж по действующим договорам ставки не трогают. А на договора которые будут заключены завтра распространяются те условия которые будут завтра. Все по чеснаку!
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:24
Ну так...форвард передовой банк)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:26
Квесторе_поверніться написав:
По депоставках вже завтра знижують..
просто чудово зараз 14987 с КОКи перейшли на новий депо , посадили стовба.
завтра КОКи в1дновимо 1 буде порядки. хто волод1е 1нфо - той волод1е св1том.
Ще сьогодн1 ставочка 12,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:34
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
По депоставках вже завтра знижують..
просто чудово зараз 14987 с КОКи перейшли на новий депо , посадили стовба.
завтра КОКи в1дновимо 1 буде порядки. хто волод1е 1нфо - той волод1е св1том.
Ще сьогодн1 ставочка 12,5
Ну стовп такий собi
. Лише 90 днiв поповнення. Та й ставка не казна яка гарна. З такими ставками особисто менi краще тримати пiд менший вiдсоток але на поточному... Втiм це питання суто особистих вподобань
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:36
там ще і по сумі є лімітації
а 90 днів це надто мало для річного забігу
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greenozon
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