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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4294429542964297>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:56

  omb написав:Скупердяй это да, ну или кто вовремя подсуетился и 3 дебетки открыл

+ Депозитка = 4.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:58

  omb написав:Скупердяй это да, ну или кто вовремя подсуетился и 3 дебетки открыл


який у вас був алгоритм відкриття 3х дебеток (КоКо я так розумію)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:15

greenozon у меня 2, на жену оформил
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:30

  miltador написав:З 17 жовтня по кредитним карткам «КОКО КАРД» змінюється розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів :arrow: 9%

Ну, хоть честно предупредили за месяц.
А это умеют далеко не все
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:32

  mustbe написав:
  miltador написав:З 17 жовтня по кредитним карткам «КОКО КАРД» змінюється розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів :arrow: 9%

Ну, хоть честно предупредили за месяц.
А это умеют далеко не все

По депоставках вже завтра знижують...порушення. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34439
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:44

Квесторе_поверніться конечно нет. Они ж по действующим договорам ставки не трогают. А на договора которые будут заключены завтра распространяются те условия которые будут завтра. Все по чеснаку!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:24

Ну так...форвард передовой банк)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:По депоставках вже завтра знижують..

просто чудово зараз 14987 с КОКи перейшли на новий депо , посадили стовба.
завтра КОКи в1дновимо 1 буде порядки. хто волод1е 1нфо - той волод1е св1том.
Ще сьогодн1 ставочка 12,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:34

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:По депоставках вже завтра знижують..

просто чудово зараз 14987 с КОКи перейшли на новий депо , посадили стовба.
завтра КОКи в1дновимо 1 буде порядки. хто волод1е 1нфо - той волод1е св1том.
Ще сьогодн1 ставочка 12,5

Ну стовп такий собi :(. Лише 90 днiв поповнення. Та й ставка не казна яка гарна. З такими ставками особисто менi краще тримати пiд менший вiдсоток але на поточному... Втiм це питання суто особистих вподобань
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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там ще і по сумі є лімітації
а 90 днів це надто мало для річного забігу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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