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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4294429542964297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:43

У меня столб на год в Привате под 10% безналоговый, может когда-то пригодится. :)
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Подякував: 103 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:45

  Striker написав:У меня столб на год в Привате под 10% безналоговый, может когда-то пригодится. :)


як ставки впадуть до рівня Укрсибаса то це буде стовбурякка! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:49

  greenozon написав:як ставки впадуть до рівня Укрсибаса то це буде стовбурякка! :)

Аби зарплата дозволяла нормально поповнювати)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:52

Striker ага, и особенно когда курс будет 30 :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кэшбек 1000 грн это по одной карте или по всем? Имеется ввиду дебетка и кредитка.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:там ще і по сумі є лімітації
а 90 днів це надто мало для річного забігу

я в курсах - матчасть почитиваю . Мне год пополнения и не нужен - долью до 200к и нормально. Буде такий соб1 черговий кошик с 200к , Канечно - не фонтан, А Л Е нараз1 це накраща пропозиц1я. Тре д1яти.
Ось у мене в 10/2020 канец Универсалу , там ставки сльози - от кошти 1 перейдуть. Все до кращого.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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