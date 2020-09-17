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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:43
У меня столб на год в Привате под 10% безналоговый, может когда-то пригодится.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:45
як ставки впадуть до рівня Укрсибаса то це буде стовбурякка!
+50грн !
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:49
Аби зарплата дозволяла нормально поповнювати)
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:52
Striker ага, и особенно когда курс будет 30
Кешбечные карты!
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кэшбек 1000 грн это по одной карте или по всем? Имеется ввиду дебетка и кредитка.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
я в курсах - матчасть почитиваю . Мне год пополнения и не нужен - долью до 200к и нормально. Буде такий соб1 черговий кошик с 200к , Канечно - не фонтан, А Л Е нараз1 це накраща пропозиц1я. Тре д1яти.
Ось у мене в 10/2020 канец Универсалу , там ставки сльози - от кошти 1 перейдуть. Все до кращого.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
3.78UAH/TRY цілком адекватний курс, схоже без % за конвертацію, як і заявлено. Значить точно полетить Коко в резерві.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:14
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
С 50-ти стартовать надо для таких планов.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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