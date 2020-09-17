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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4295429642974298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:28

  Striker написав:У меня столб на год в Привате под 10% безналоговый, может когда-то пригодится. :)

Малувато...є 11% і 13%. Не поповнюю. Ще стовпи під 17,9% і 16% не долиті.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 07:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ні, це поштові послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vaysh написав:Подскажите, пополнение дебетовой и кредитки в терминале ПриватБанка без комиссии?

Никто не в курсе? Их без комиссии только в родных терминалах пополнить можно?
vaysh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18

vaysh, ще в банкоматах Борсука.
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Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:vaysh, ще в банкоматах Борсука.

Шо це?)
vaysh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банкомат з функцією cash-in у відділення Forward банка.
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Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59

Кочевник

Если учесть, что у Форварда на весь Киев аж 8 отделений, где его можно пополнить без комиссии, то практичность весьма сомнительна.
vaysh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59

Кочевник так в отделении и в кассу сходить можно...
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