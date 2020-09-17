Малувато...є 11% і 13%. Не поповнюю. Ще стовпи під 17,9% і 16% не долиті.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:28
Малувато...є 11% і 13%. Не поповнюю. Ще стовпи під 17,9% і 16% не долиті.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 07:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ні, це поштові послуги.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Банкомат з функцією cash-in у відділення Forward банка.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59
Кочевник
Если учесть, что у Форварда на весь Киев аж 8 отделений, где его можно пополнить без комиссии, то практичность весьма сомнительна.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59
Кочевник так в отделении и в кассу сходить можно...
Кешбечные карты!
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