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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:28
Striker написав:
У меня столб на год в Привате под 10% безналоговый, может когда-то пригодится.
Малувато...є 11% і 13%. Не поповнюю. Ще стовпи під 17,9% і 16% не долиті.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:35
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 07:53
Ні, це поштові послуги.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:01
vaysh написав:
Подскажите, пополнение дебетовой и кредитки в терминале ПриватБанка без комиссии?
Никто не в курсе? Их без комиссии только в родных терминалах пополнить можно?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18
vaysh, ще в банкоматах Борсука.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:20
Кочевник написав:
vaysh, ще в банкоматах Борсука.
Шо це?)
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vaysh
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:29
Банкомат з функцією cash-in у відділення Forward банка.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59
Кочевник
Если учесть, что у Форварда на весь Киев аж 8 отделений, где его можно пополнить без комиссии, то практичность весьма сомнительна.
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vaysh
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59
Кочевник так в отделении и в кассу сходить можно...
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omb
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:11
omb написав:Кочевник
так в отделении и в кассу сходить можно...
Не завжди в робочий час можна попасти у відділення.
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