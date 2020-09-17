omb написав:Кочевник так в отделении и в кассу сходить можно...
Не только в отделениях, в точках присутствия тоже , стоят банкомат с приемом и терминал для оплаты кредитов. Банкомат хавает не более 50-ти , но ТОЛЬКО НОВЫЕ НЕ БЕРЕТ. Девочки дружелюбные и хорошо видят издалека - подсказывают не вставая с раб места. Кста - терминал с комиссом , родной Фарсик жжучит своих. PS Сегодня помешательство с Моно , все звонят и спрашивают , что за зверь. Горох по 75 раздает - ажио-таж.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman написав:Не только в отделениях, в точках присутствия тоже , стоят банкомат с приемом и терминал для оплаты кредитов. Банкомат хавает не более 50-ти , но ТОЛЬКО НОВЫЕ НЕ БЕРЕТ. Девочки дружелюбные и хорошо видят издалека - подсказывают не вставая с раб места. Кста - терминал с комиссом , родной Фарсик жжучит своих. PS Сегодня помешательство с Моно , все звонят и спрашивают , что за зверь. Горох по 75 раздает - ажио-таж.
Могли бы сказать что у них вообще 100 гривен по рефералке получить можно)))