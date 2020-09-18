Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:11
vaysh тут большинство пополняют форвард безналично, переводамим с других банков
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2126
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 161 раз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:15
omb написав:
Кочевник так в отделении и в кассу сходить можно...
Не только в отделениях, в точках присутствия тоже , стоят банкомат с приемом и терминал для оплаты кредитов. Банкомат хавает не более 50-ти , но ТОЛЬКО НОВЫЕ НЕ БЕРЕТ. Девочки дружелюбные и хорошо видят издалека - подсказывают не вставая с раб места. Кста - терминал с комиссом , родной Фарсик жжучит своих.
PS Сегодня помешательство с Моно , все звонят и спрашивают , что за зверь. Горох по 75 раздает - ажио-таж.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Повідомлень: 3617
З нами з: 23.11.14
Подякував: 639 раз.
Подякували: 406 раз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:31
Goodman написав:
Не только в отделениях, в точках присутствия тоже , стоят банкомат с приемом и терминал для оплаты кредитов. Банкомат хавает не более 50-ти , но ТОЛЬКО НОВЫЕ НЕ БЕРЕТ. Девочки дружелюбные и хорошо видят издалека - подсказывают не вставая с раб места. Кста - терминал с комиссом , родной Фарсик жжучит своих.
PS Сегодня помешательство с Моно , все звонят и спрашивают , что за зверь. Горох по 75 раздает - ажио-таж.
Могли бы сказать что у них вообще 100 гривен по рефералке получить можно)))
Adast
Повідомлень: 161
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Подякували: 9 раз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:31
Goodman написав:Горох по 75 раздает - ажио-таж.
по своей рефке отрывает от сердца 150
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3437
З нами з: 13.12.12
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Подякували: 222 раз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:44
2XL может себе позволить, завтра ж у него др...
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2126
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 161 раз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:49
Дык пишут, что зоны самообслуживания работают по графику отделения
https://www.forward-bank.com/press-cent ... ugovuvann/
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Повідомлень: 574
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 138 раз.
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1
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:54
omb написав:
тут большинство пополняют форвард безналично, переводамим с других банков
Ну у меня два варианта - либо с Привата, либо с ОТР и везде комиссия (
vaysh
Повідомлень: 88
З нами з: 27.06.14
Подякував: 9 раз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:19
Брешуть. В Києві на Дарницькій площі і на Жилянській (чи десь біля неї) - цілодобово.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:38
Goodman написав:
PS Сегодня помешательство с Моно , все звонят и спрашивают , что за зверь.
Они с Луны или Марса недавно прилетели?
Vorlon
Повідомлень: 9078
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:43
Кочевник написав:
Брешуть. В Києві на Дарницькій площі і на Жилянській (чи десь біля неї) - цілодобово.
А на оболони по графику отделения
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2126
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 161 раз.
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