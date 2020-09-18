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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4296429742984299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:11

vaysh тут большинство пополняют форвард безналично, переводамим с других банков
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:Кочевник так в отделении и в кассу сходить можно...

Не только в отделениях, в точках присутствия тоже , стоят банкомат с приемом и терминал для оплаты кредитов. Банкомат хавает не более 50-ти , но ТОЛЬКО НОВЫЕ НЕ БЕРЕТ. Девочки дружелюбные и хорошо видят издалека - подсказывают не вставая с раб места. Кста - терминал с комиссом , родной Фарсик жжучит своих.
PS Сегодня помешательство с Моно , все звонят и спрашивают , что за зверь. Горох по 75 раздает - ажио-таж.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:31

  Goodman написав:Не только в отделениях, в точках присутствия тоже , стоят банкомат с приемом и терминал для оплаты кредитов. Банкомат хавает не более 50-ти , но ТОЛЬКО НОВЫЕ НЕ БЕРЕТ. Девочки дружелюбные и хорошо видят издалека - подсказывают не вставая с раб места. Кста - терминал с комиссом , родной Фарсик жжучит своих.
PS Сегодня помешательство с Моно , все звонят и спрашивают , что за зверь. Горох по 75 раздает - ажио-таж.

Могли бы сказать что у них вообще 100 гривен по рефералке получить можно)))
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Goodman написав:Горох по 75 раздает - ажио-таж.
по своей рефке отрывает от сердца 150
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:44

2XL может себе позволить, завтра ж у него др...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2126
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:49

Дык пишут, что зоны самообслуживания работают по графику отделения :)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... ugovuvann/
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:тут большинство пополняют форвард безналично, переводамим с других банков


Ну у меня два варианта - либо с Привата, либо с ОТР и везде комиссия (
vaysh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:19

  ramzes4 написав:Дык пишут, что зоны самообслуживания работают по графику отделения :)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... ugovuvann/

Брешуть. В Києві на Дарницькій площі і на Жилянській (чи десь біля неї) - цілодобово.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:38

  Goodman написав:PS Сегодня помешательство с Моно , все звонят и спрашивают , что за зверь.

Они с Луны или Марса недавно прилетели?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:43

  Кочевник написав:
  ramzes4 написав:Дык пишут, что зоны самообслуживания работают по графику отделения :)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... ugovuvann/

Брешуть. В Києві на Дарницькій площі і на Жилянській (чи десь біля неї) - цілодобово.
А на оболони по графику отделения :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 08.04.14
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