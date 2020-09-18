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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4297429842994300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:42

  andreyiskra написав:Кэшбек 1000 грн это по одной карте или по всем? Имеется ввиду дебетка и кредитка.

Суммируется кэшбек с черной и жёлтой Коко? По кредитке наколядовал уже 1000. Стоит тратить с дебетки или 1000 это лимит общий, не зависящий с какой карты потрачено?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Они с Луны или Марса недавно прилетели?

Почитайте телегу Гороха.Там прямое указание всех своих контактов бомбить через вайбер , даже указано где ссылку брать. На рекорд идут....
Сам не думал , но много людей еще без МОНО , для них банк без отделений - пустое место.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:53

  andreyiskra написав:
  andreyiskra написав:Кэшбек 1000 грн это по одной карте или по всем? Имеется ввиду дебетка и кредитка.

Суммируется кэшбек с черной и жёлтой Коко? По кредитке наколядовал уже 1000. Стоит тратить с дебетки или 1000 это лимит общий, не зависящий с какой карты потрачено?

У кожної картки свій ліміт - 1000 у кредитки - 300 у дебетки. Кишмиш платиться окремо по кожній картці. Навіть коли в наявності є 2 дебетки - на кожну платять окремий ліміт кишмишу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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