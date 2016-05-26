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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:42
andreyiskra написав:
Кэшбек 1000 грн это по одной карте или по всем? Имеется ввиду дебетка и кредитка.
Суммируется кэшбек с черной и жёлтой Коко? По кредитке наколядовал уже 1000. Стоит тратить с дебетки или 1000 это лимит общий, не зависящий с какой карты потрачено?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:47
Vorlon написав:
Они с Луны или Марса недавно прилетели?
Почитайте телегу Гороха.Там прямое указание всех своих контактов бомбить через вайбер , даже указано где ссылку брать. На рекорд идут....
Сам не думал , но много людей еще без МОНО , для них банк без отделений - пустое место.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:53
andreyiskra написав: andreyiskra написав:
Кэшбек 1000 грн это по одной карте или по всем? Имеется ввиду дебетка и кредитка.
Суммируется кэшбек с черной и жёлтой Коко? По кредитке наколядовал уже 1000. Стоит тратить с дебетки или 1000 это лимит общий, не зависящий с какой карты потрачено?
У кожної картки свій ліміт - 1000 у кредитки - 300 у дебетки. Кишмиш платиться окремо по кожній картці. Навіть коли в наявності є 2 дебетки - на кожну платять окремий ліміт кишмишу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Суб 19 вер, 2020 10:32
Goodman написав:
Сам не думал , но много людей еще без МОНО , для них банк без отделений - пустое место.
иногда продаю через олх и когда пишу людям что карта моно, у людей шок, приват им подавай
так что еще поле не паханное, просто в ту аудиторию тяжело зайти
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:00
omb написав: Goodman написав:
Сам не думал , но много людей еще без МОНО , для них банк без отделений - пустое место.
иногда продаю через олх и когда пишу людям что карта моно, у людей шок, приват им подавай
так что еще поле не паханное, просто в ту аудиторию тяжело зайти
Приват много лет народ прикармливал, а альтернативы не было.
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